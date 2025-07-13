Лавров и Ван И проводят переговоры в бамбуковой роще без галстуков. Видео
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели переговоры без галстуков в бамбуковой роще в Пекине, видео распространил МИД России.
Лавров прибыл в Пекин утром 13 июля для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Мероприятие пройдет в соседнем Тяньцзине. Визит министра продлится до 15 июля. С 30 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет также саммит ШОС.
До этого глава российского МИДа посетил Северную Корею и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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