 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров и Ван И проводят переговоры в бамбуковой роще без галстуков. Видео

Лавров и Ван И провели переговоры в бамбуковой роще без галстуков

Лавров и Ван И проводят переговоры в бамбуковой роще без галстуков. Видео
Video

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели переговоры без галстуков в бамбуковой роще в Пекине, видео распространил МИД России.

Лавров прибыл с визитом в Китай
Политика

Лавров прибыл в Пекин утром 13 июля для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Мероприятие пройдет в соседнем Тяньцзине. Визит министра продлится до 15 июля. С 30 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет также саммит ШОС.

До этого глава российского МИДа посетил Северную Корею и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Полина Харчевникова
Сергей Лавров Ван И Галстуки переговоры Пекин
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Политика
Лавров прибыл с визитом в Китай
Политика
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Петербурге пьяный мужчина с палкой напал на настоятеля храма Общество, 17:00
Овечкин подарил часы игрокам и персоналу «Вашингтона» после рекорда в НХЛ Спорт, 16:57
Глава Еврокомиссии заявила о готовности ответить на пошлины США Политика, 16:54
Лавров и Ван И проводят переговоры в бамбуковой роще без галстуков. Видео Политика, 16:44
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Крупный пожар произошел на бывшей базе ВВС Британии времен Второй мировой Общество, 16:28
Путин рассказал о переданной от родителей привычке Политика, 16:24
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
При атаке дрона в Шебекино пострадали пять человек Политика, 16:17
Суд в Италии обязал Unicredit уйти из России для покупки другого банка Бизнес, 16:08
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Второй бомбардир РПЛ продлил контракт с «Рубином» Спорт, 15:58
В Вологодской области число пострадавших при обрушении моста достигло 12 Общество, 15:55
WSJ рассказала, как применение FPV-дронов «заморозило линию фронта» Политика, 15:48
Путин назвал Aurus комфортным Политика, 15:31