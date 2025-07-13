Лавров прибыл с визитом в Китай
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РБК.
Министерский борт приземлился в Пекине, но само мероприятие пройдет в соседнем Тяньцзине. Визит продлится до 15 июля.
С 30 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС.
Ранее Лавров совершил визит в Малайзию, где принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Затем министр посетил КНДР, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и лидером страны Ким Чен Ыном.
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