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Политика ,  
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Лавров прибыл с визитом в Китай

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РБК.

Министерский борт приземлился в Пекине, но само мероприятие пройдет в соседнем Тяньцзине. Визит продлится до 15 июля.

С 30 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС.

Ранее Лавров совершил визит в Малайзию, где принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Затем министр посетил КНДР, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и лидером страны Ким Чен Ыном.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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