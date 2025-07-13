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Политика ,  
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Путин рассказал об историческом негативе Франции и Британии к России

Франция и Британия винят Россию в распаде их бывших колониальных империй, заявил Путин. По его словам, сегодня «исторический негатив» по-прежнему влияет на отношения между странами
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Великобритания и Франция обвиняют Россию в распаде их бывших колониальных империй, историческая память до сих влияет на отношения между странами, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В некоторых бывших колониальных империях — в Великобритании, во Франции — считают нас виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу — как это ни странно», — сказал Путин.

Президент добавил, что ему «смешно на это смотреть».

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Владимир Путин

В XIX веке Россия была одним из главных противников Франции в наполеоновских войнах, что привело к ослаблению французской колониальной системы и потере Францией ряда территорий. Страна также долгое время была геополитическим соперником Британии, особенно в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. После Второй мировой войны Советский Союз активно поддерживал национально-освободительные движения в Африке и Азии, выступал инициатором принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам в 1960 году.

Сегодня обе страны — Великобритания и Франция — рассматривают Россию как ключевую угрозу для европейской безопасности. Это отражается в их стратегических документах, санкционной политике и военном сотрудничестве друг с другом и с США.

Тем не менее Путин неоднократно подчеркивал, что Россия сохраняет надежду на восстановление конструктивных отношений с Европой. Он отмечал, что, несмотря на текущую напряженность, в будущем отношения между Россией и европейскими странами могут быть восстановлены. «Рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — отметил Путин.

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