В Москве изъяли двух львов, которых использовали для фотосессий
В Москве изъяли львов, которых использовали как реквизит для фотосессий. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
«Как установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, животные фактически работают «реквизитом» для фотосессий», — отметили в надзорном ведомстве.
Владельцы животных организовали фотосессию со львами в Москве, доставив их в частный жилой дом. Лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках или зоосадах у них нет, а львов перевозят в различные регионы страны. Кроме того, владельцы не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий.
В прокуратуре добавили, что лев и его детеныш содержатся без оформленных надлежащим образом документов. Возбуждено административное дело о нарушении условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Ранее в Москве было несколько случаев незаконного содержания животных. Житель Москвы незаконно выставил львенка на продажу в феврале 2025 года. В августе 2024 года прокуратура нашла тигренка, которого незаконно возили в сумке-переноске. В мае столичная прокуратура выявила квартиру с 18 кошками и 13 собаками.
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