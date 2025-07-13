 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве изъяли двух львов, которых использовали для фотосессий

В Москве изъяли двух львов, которых владельцы использовали для фотосессий
Сюжет
Новости Москвы

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

В Москве изъяли львов, которых использовали как реквизит для фотосессий. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.

«Как установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, животные фактически работают «реквизитом» для фотосессий», — отметили в надзорном ведомстве.

Владельцы животных организовали фотосессию со львами в Москве, доставив их в частный жилой дом. Лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках или зоосадах у них нет, а львов перевозят в различные регионы страны. Кроме того, владельцы не соблюдали требования закона об использовании животных в культурно-зрелищных целях, включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий.

В прокуратуре добавили, что лев и его детеныш содержатся без оформленных надлежащим образом документов. Возбуждено административное дело о нарушении условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

У жителя Москвы изъяли трехмесячного детеныша азиатского льва
Общество
Фото:Прокуратура Москвы

Ранее в Москве было несколько случаев незаконного содержания животных. Житель Москвы незаконно выставил львенка на продажу в феврале 2025 года. В августе 2024 года прокуратура нашла тигренка, которого незаконно возили в сумке-переноске. В мае столичная прокуратура выявила квартиру с 18 кошками и 13 собаками.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Черкашина
львы Московский зоопарк прокуратура животные Москва
Материалы по теме
У жителя Москвы изъяли трехмесячного детеныша азиатского льва
Общество
В США у пенсионера изъяли семь тигров
Общество
В Испании россиян задержали за продажу белых тигров и дымчатых леопардов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Молдавии назвали фейком данные о гибели молдавских солдат на Украине Политика, 15:25
Путин рассказал, как переписал Мюнхенскую речь в самолете Политика, 15:19
В Москве изъяли двух львов, которых использовали для фотосессий Город, 15:16
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Путин вспомнил, что не считал себя готовым стать президентом 25 лет назад Политика, 15:03
Украина предложила Азербайджану использовать ее хранилища для газа Политика, 14:54
Минобороны России сообщило об уничтожении двух установок Patriot Политика, 14:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Новгородской области на 5 тыс. снизилось число жителей без света Общество, 14:42
Путин рассказал об историческом негативе Франции и Британии к России Политика, 14:38
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
В испанском городе вспыхнули беспорядки из-за нападения мигрантов Общество, 14:23
Путин назвал причиной аутодафе СССР желание быть с «цивилизованным» миром Экономика, 14:08
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали по делу о мигрантах Общество, 13:52