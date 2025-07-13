Перед Крымским мостом скопилось более 1,2 тыс. машин
К восьми часам утра 13 июля на Крымском мосту образовался затор, в очереди со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств, сообщил оперативный телеграм-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
Ожидание для автомобилистов может составить более трех часов, говорится в сообщении.
В очереди со стороны Керчи находится 198 транспортных средств.
За последний час количество машин со стороны Тамани выросло на 40, со стороны Керчи — на 100.
Накануне перед Крымским мостом собралась очередь из 285 автомобилей. Время ожидания составило около часа. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.
Еще за день до этого, 11 июля, у Крымского моста образовалась трехчасовая очередь из 781 автомобиля, ожидающего выезда из Крыма. В ночь на 11 июля в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Ранним утром Минобороны отчиталось о перехвате военными семи дронов над регионом, еще два беспилотника были ликвидированы над Черным морем.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов