Перед Крымским мостом собралась очередь из почти 300 автомобилей

Почти 300 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией по мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 285 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:00 мск.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, уточнил канал. За час, с 5:00 мск, очередь увеличилась на 63 автомобиля, а в четыре часа утра затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было совсем.

Накануне у Крымского моста образовалась трехчасовая очередь из 781 автомобиля, ожидающих выезда из Крыма. В ночь на 11 июля в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Ранним утром Минобороны отчиталось о перехвате военными семи дронов над регионом, еще два беспилотника были ликвидированы над Черным морем.