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Москвичей предупредили о грозовых ливнях и жаркой погоде в воскресенье

Тишковец: 13 июля будет до плюс 34 градуса и пройдут кратковременные ливни

Кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до плюс 34 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные грозовые ливни с интенсивностью до 9–14 литров дождевой воды на метр площади. <...> Температура воздуха — плюс 29 градусов— плюс 34 градуса», — рассказал синоптик.

По его словам, ветер будет восточный, 3–8 м/с, при грозе порывистый.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с понедельника, 14 июля, в Москве начнет спадать 30-градусная жара. По словам синоптика, это связано с облачной погодой. И в понедельник, и во вторник ожидаются кратковременные дожди.

Ночью в эти дни будет по-прежнему тепло — около плюс 18–20 градусов, а днем — плюс 26–29 градусов. В Московской области ожидается температура от плюс 25 градусов до плюс 30 градусов. Как уточнил Вильфанд, это на 5 градусов выше нормы.

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