Трамп рассказал об ошибках правоохранителей в день покушения на него
Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен докладами американских служб о покушении на него, но указал на ошибки правоохранителей в этот день.
«Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, Минюст. Я был удовлетворен этим. У них должен был быть кто-то в здании — это было ошибкой. Они должны были связываться с местной полицией. Были сделаны ошибки, которых не должно было быть», — рассказал он в интервью Fox News.
Вместе с тем президент подчеркнул, что «уверен в этих людях», назвал их «талантливыми» и заявил, что у них «был плохой день». «Но я был удовлетворен, касательно большой картины», — добавил он, говоря о докладах.
Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его пытался застрелить 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка ликвидировали на месте, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.
На тот момент кандидат в президенты почти не пострадал — пуля задела его ухо. Однако погиб один зритель — участник митинга, еще двое получили ранения.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов