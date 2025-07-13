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Покушения на Трампа ,  
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Трамп рассказал об ошибках правоохранителей в день покушения на него

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Покушения на Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен докладами американских служб о покушении на него, но указал на ошибки правоохранителей в этот день.

«Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, Минюст. Я был удовлетворен этим. У них должен был быть кто-то в здании — это было ошибкой. Они должны были связываться с местной полицией. Были сделаны ошибки, которых не должно было быть», — рассказал он в интервью Fox News.

Вместе с тем президент подчеркнул, что «уверен в этих людях», назвал их «талантливыми» и заявил, что у них «был плохой день». «Но я был удовлетворен, касательно большой картины», — добавил он, говоря о докладах.

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Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его пытался застрелить 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка ликвидировали на месте, при нем нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

На тот момент кандидат в президенты почти не пострадал — пуля задела его ухо. Однако погиб один зритель — участник митинга, еще двое получили ранения.

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