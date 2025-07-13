Daily Mail сообщила о встрече помощников Карла III и принца Гарри
Помощники короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели неофициальную встречу в Лондоне. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.
По данным издания, таким образом стороны пытаются восстановить отношения в королевской семье. Участниками стали пресс-секретарь принца Гарри Мередит Мэйнс и секретарь короля Тобином Андреа. Также в обсуждении принял участие Лиам Магуайр, который руководит PR-командой принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Великобритании.
Само обсуждение прошло в здании Королевской заморской лиги (ROSL) — лондонского клуба, выступающего за международную дружбу. Оно носило неформальный характер, по утверждению источника издания, обе стороны были заинтересованы в улучшении отношений.
«Все просто хотят двигаться вперед. Наконец, настало подходящее время для переговоров между двумя сторонами», — сказал источник.
В 2020 году супруги принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий. Они лишились всех финансовых привилегий, предоставляемых им по статусу, и переехали жить в США. Это решение сильно испортило отношения наследного принца с королевской семьей.
Со временем их отношения только ухудшились. В интервью, которое супруги дали американской телеведущей Опре Уинфи в 2021 году, они обвинили королевскую семью в расизме и плохом обращении. Издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что в Букингемском дворце это расценили как «объявление войны».
В апреле 2025 года Карл III добавил фотографию с Гарри и Меган в официальную сувенирную брошюру коронации. Daily Mail написало, что таким образом монарх сделал шаг к примирению. В июне издание The Mirror сообщило, что Карл III хотел бы возобновить общение с детьми принца Гарри.
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