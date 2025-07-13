Гладков: с 12 июля в Белгороде при угрозе БПЛА начнет звучать сирена

Гладков рассказал о новых правилах оповещения об угрозе атаки дронов

С вечера 12 июля в Белгороде изменились алгоритмы оповещения об опасности ударов беспилотниками, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в случае угрозы БПЛА в городе на минуту будут включать сирену, а затем последует голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». О снятии угрозы также будут сообщать по громкоговорителю.

«Действует с сегодняшнего вечера (12 июля. — РБК), а также будет включаться в ночное время», — говорится в сообщении.

Ранее при опасности БПЛА жителей Белгорода оповещали по СМС, в мобильном приложении МЧС или в телеграм-канале регионального управления. Сирену включали при ракетной опасности.

12 июля дрон влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. В результате пострадала женщина. Ее с осколочным ранением увезли в городскую больницу № 2.