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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о новых правилах оповещения об угрозе атаки дронов

Гладков: с 12 июля в Белгороде при угрозе БПЛА начнет звучать сирена
Сюжет
Военная операция на Украине

С вечера 12 июля в Белгороде изменились алгоритмы оповещения об опасности ударов беспилотниками, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в случае угрозы БПЛА в городе на минуту будут включать сирену, а затем последует голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». О снятии угрозы также будут сообщать по громкоговорителю.

«Действует с сегодняшнего вечера (12 июля. — РБК), а также будет включаться в ночное время», — говорится в сообщении.

В Белгороде при атаке беспилотника на жилой дом пострадала женщина
Политика

Ранее при опасности БПЛА жителей Белгорода оповещали по СМС, в мобильном приложении МЧС или в телеграм-канале регионального управления. Сирену включали при ракетной опасности.

12 июля дрон влетел в многоквартирный жилой дом в Белгороде. В результате пострадала женщина. Ее с осколочным ранением увезли в городскую больницу № 2.

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Александра Озерова
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков сирена оповещение
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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