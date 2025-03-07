 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Слюсарь: в Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фоне жалоб жителей Ростовской области на работу системы оповещения о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе введут уведомление о них через приложение МЧС, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Ростовской области. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России — скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — сообщил он.

Согласно распоряжению о введении режима повышенной опасности, он будет действовать из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами с последующим горением или обрушением.

Материал дополняется

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Серохвостов и Сливко выиграли спринт в финале Кубка России по биатлонуСпорт, 14:55
Cотрудники используют десятки электронных доверенностей. Можно ли иначеPro, 14:54
В Италии научились прогнозировать урожай винограда по данным с дроновВино, 14:52
«РИА Новости» узнало о деле из-за «зубов дракона» в Курской областиПолитика, 14:50
В Ростовской области ввели режим повышенной готовностиПолитика, 14:49
Отгул для психики: зачем нам день ментального здоровья — Harvard HealthPro, 14:49
В Таиланде отменили государственное регулирование причесок в школахОбщество, 14:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чистая прибыль «Совкомфлота» упала почти на 45%Бизнес, 14:34
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валютыЭкономика, 14:34
Reuters сообщил о сокращении мировой торговли кофе из-за скачка ценЭкономика, 14:26
Макрон назвал условие звонка ПутинуПолитика, 14:19
Индекс гособлигаций Мосбиржи поднялся до максимума с мая 2024 годаИнвестиции, 14:19
SEO помогает находить тренды. Как действовать — 5 шаговPro, 14:14
Тарасова осудила американского журналиста за слова о погибших фигуристахСпорт, 14:05