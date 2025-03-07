В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

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На фоне жалоб жителей Ростовской области на работу системы оповещения о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе введут уведомление о них через приложение МЧС, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Ростовской области. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России — скачать его можно на любой удобной платформе. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — сообщил он.

Согласно распоряжению о введении режима повышенной опасности, он будет действовать из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами с последующим горением или обрушением.

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