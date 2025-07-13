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Общество ,  
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В Москве выпало более трети от месячной нормы осадков

Специалист «Фобоса» Тишковец: в Москве выпало более трети месячной нормы осадков

В субботу, 12 июля, в Москве выпало 39% от месячной нормы осадков, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в осадкомер Балчуга попало 33 мм дождя, что равняется трем ведрам воды на квадратный метр.

В Домодедово максимальные порывы ветра достигали штормовых 24 м/с.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона с дождем над Москвой
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос

Обильный дождь прошел в Москве на фоне жары, побившей рекорд за 122 года.

На метеостанции ВДНХ максимальная температура достигла +34,6 градусов, в центре города, на Балчуге, — +36,1.

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