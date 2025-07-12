 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Подросток, напавший на девочек с молотком, назвал свой мотив

Напавший с молотком на девочек подросток назвал мотивом ненависть к женщинам

Подросток, напавший на девочек с молотком, назвал свой мотив
Video

Подросток, напавший с молотком на двух девочек около СНТ «Пеленг-Борисово» в подмосковном Домодедово, назвал мотивом нападения женоненавистничество. Видео с допроса у следователя опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мотив — мизогиния <…>, ненависть к женщинам», — ответил подросток на вопрос следователя о мотиве нападения на девочек.

В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего с ножом на 9-летнего ребенка
Общество

Нападение на девочек около СНТ городского округа Домодедово произошло 11 июля.

По данным следствия, подросток напал в лесу с молотком на двух девочек 13 и 16 лет и несколько раз ударил их по голове. Одной из девочек удалось вырваться и убежать. После того как она сообщила о случившемся родителям, была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали.

Личность подростка быстро установили, после задержания он признался в содеянном.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте. Подростку вменили покушение на убийство двух человек — ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Московская область Домодедово нападение подросток
Материалы по теме
В Германии сириец с молотком и топором напал на пассажиров поезда
Общество
В Нальчике неизвестные напали на патруль полиции
Общество
На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона с дождем над Москвой Технологии и медиа, 22:08
Евросоюз ускорит подготовку ответа на пошлины США в 30% Политика, 22:00
Подросток, напавший на девочек с молотком, назвал свой мотив Общество, 21:50
Дюков назвал высокими шансы на возвращение российских клубов в еврокубки Спорт, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США Политика, 21:28
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава РФС назвал лучшим решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ Спорт, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:10
Менеджмент «Самолета» рассказал об «активной» подготовке к IPO «Плюс» Инвестиции, 21:09
Молния ударила в Останкинскую телебашню Общество, 21:09
Мишустин подписал распоряжение о проведении авиасалона МАКС Политика, 20:54
Глава РФС призвал не драматизировать события межсезонья Спорт, 20:47
Власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении моста под Вологдой Общество, 20:45