Подросток, напавший на девочек с молотком, назвал свой мотив

Напавший с молотком на девочек подросток назвал мотивом ненависть к женщинам

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Подросток, напавший с молотком на двух девочек около СНТ «Пеленг-Борисово» в подмосковном Домодедово, назвал мотивом нападения женоненавистничество. Видео с допроса у следователя опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мотив — мизогиния <…>, ненависть к женщинам», — ответил подросток на вопрос следователя о мотиве нападения на девочек.

Нападение на девочек около СНТ городского округа Домодедово произошло 11 июля.

По данным следствия, подросток напал в лесу с молотком на двух девочек 13 и 16 лет и несколько раз ударил их по голове. Одной из девочек удалось вырваться и убежать. После того как она сообщила о случившемся родителям, была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали.

Личность подростка быстро установили, после задержания он признался в содеянном.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте. Подростку вменили покушение на убийство двух человек — ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.