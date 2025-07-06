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В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего с ножом на 9-летнего ребенка

Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на 9-летнего ребенка в Сергиевом Посаде

В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего с ножом на 9-летнего ребенка
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Суд арестовал мужчину, который напал с ножом на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде, сообщило Главное следственное управление СК по Московской области.

Мужчина пробудет под стражей до 4 сентября.

В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом девятилетнего мальчика
Общество
Фото:Прокуратура Московской области

4 июля в Сергиевом Посаде мужчина 1990 года рождения подошел сзади к девятилетнему мальчику, сидевшему на качелях во дворе дома. Он ударил ребенка в шею ножом и скрылся.

Пострадавшего увезли в больницу и успешно прооперировали. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Следователи завели дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

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Александра Озерова
Сергиев Посад Московская область покушение на убийство арест
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Раненного ножом в Подмосковье девятилетнего мальчика прооперировали
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В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом девятилетнего мальчика
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