В Подмосковье задержали напавшего на двух девочек с молотком подростка
В Подмосковье задержали 16-летнего москвича, напавшего с молотком на двух девочек, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Инцидент произошел 11 июля 2025 года. По данным следствия, подросток напал на двух девочек 13 и 16 лет в лесу около СНТ городского округа Домодедово и несколько раз ударил их по голове молотком. Одной из девочек удалось убежать и сообщить родителям, после чего была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали.
По данным подмосковной прокуратуры, нападение было совершено недалеко от СНТ «Пеленг-Борисово».
Личность подростка установили, он был задержан и признался в содеянном.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подростка. Ему вменили покушение на убийство двух человек — ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.
В начале июля в Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде. По данным прокуратуры, вечером 4 июля мужчина ударил мальчика ножом в шею во дворе многоквартирного дома. Ребенок был госпитализирован.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство малолетнего. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
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