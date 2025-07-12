В Подмосковье задержали напавшего на двух девочек с молотком подростка

Video

В Подмосковье задержали 16-летнего москвича, напавшего с молотком на двух девочек, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел 11 июля 2025 года. По данным следствия, подросток напал на двух девочек 13 и 16 лет в лесу около СНТ городского округа Домодедово и несколько раз ударил их по голове молотком. Одной из девочек удалось убежать и сообщить родителям, после чего была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали.

По данным подмосковной прокуратуры, нападение было совершено недалеко от СНТ «Пеленг-Борисово».

Личность подростка установили, он был задержан и признался в содеянном.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подростка. Ему вменили покушение на убийство двух человек — ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

В начале июля в Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде. По данным прокуратуры, вечером 4 июля мужчина ударил мальчика ножом в шею во дворе многоквартирного дома. Ребенок был госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство малолетнего. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.