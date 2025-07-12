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Общество ,  
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Власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении моста под Вологдой

При обрушении моста с крестным ходом под Волгдой тяжело пострадала женщина
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK

Одна из женщин, пострадавших при обрушении подвесного моста в Вологодской области во время крестного хода, находится в тяжелом состоянии, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Никольского округа Дмитрий Мишенев.

«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул он.

Женщину, находящуюся в тяжелом состоянии, готовят к транспортировке санавиацией в Вологду.

Из восьми человек, обратившихся за медицинской помощью, три человека остаются в Центральной районной больнице, два — в больнице города Никольска, пять человек, включая 13-летнюю девочку, отправились домой на амбулаторное движение.

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Днем 12 июля подвесной мост через реку Юг на участке между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе Вологодской области обрушился во время крестного хода. В момент обрушения на мосту было около 25 человек.

Следственный комитет и прокуратура начали расследование инцидента. Глава Никольского округа сообщил, что аварийно-восстановительные работы на месте обрушения моста будут организованы в кратчайшие сроки.

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Плугина Ирина
Вологодская область крестный ход обрушение моста пострадавшие
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