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Общество ,  
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Под Вологдой обрушился мост, по которому шел крестный ход

Восемь участников крестного хода пострадали при обрушении моста в под Вологдой
Предварительно, в результате обрушения моста в Никольском районе пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, угрозы их жизни нет. Всего подвестной мост в момент обрушения пересекали 25 человек

Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK
Фото: mishenevdn / VK

В Никольском округе Вологодской области произошло обрушение моста через реку Юг на участке между поселком Дуниловский и деревней Дунилово. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале. Мост обрушился во время крестного хода.

Глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенев сообщил о восьми пострадавших, в том числе об одном ребенке. Угрозы их жизни нет. По словам губернатора Григория Филимонова, пострадавших обследуют медики, а обстоятельства происшествия расследуют специалисты.

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Мост был подвесным. В момент обрушения на мосту находились порядка 25 человек. Обрушение произошло в 12:03 по местному времени (совпадает с мск).

Мишенев отметил, что необходимая информация уже доведена до полиции и Следственного комитета, они должны установить причины обрушения. СК уже начал проверку. Расследование также инициировала прокуратура.

«В кратчайшие сроки будут организованы аварийно-восстановительные работы на месте происшествия», — заверил глава района.

В ноябре в Джанкойском районе Крыма также обрушился мост. В результате пострадали два человека — водитель грузовика и владелец легкового автомобиля. СК назвал причиной обрушения движение по дороге перегруженного большегруза. В МЧС позднее уточнили, что в фуре было около 30 т груза, хотя у моста стоял знак об ограничении движения по переправе с весом более 18 т.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Вологодская область крестный ход обрушение моста пострадавшие
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