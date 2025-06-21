 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Владимирской области на трасу М-7 обрушился надземный переход

Надземный пешеходный переход над трассу М-7 «Волга» частично обрушился в Петушинском районе Владимирской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Переход обрушился из-за того, что ехавший по трассе грузовик врезался в опору. «Водитель автомобиля «ГАЗ», следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на опору надземного пешеходного перехода, в результате чего конструкция была повреждена», — говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в полиции. Авария произошла рядом с деревней Липна.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на участке дороги закрыли на несколько часов. Водителей просят объезжать место аварии по трассе М-12 «Восток» и через город Киржач.

Три человека погибли в массовом ДТП с автобусом во Владимирской области
Общество

В середине июня в Вязниковском районе Владимирской области на 290-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Чебоксары — Москва.

В результате массового ДТП погибли три человека, семеро получили ранения. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Владимирская область М-7 переход
Материалы по теме
Число пострадавших при обрушении моста на поезд увеличилось
Политика
Три человека погибли в массовом ДТП с автобусом во Владимирской области
Общество
В Москве автомобиль врезался в остановку автобуса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Во Владимирской области на трасу М-7 обрушился надземный переход Общество, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
10 лучших вкладов для пенсионеров со ставкой до 20% годовых Инвестиции, 10:00
Токсичная эрудиция: как избыток знаний тормозит ваше развитиеПодписка на РБК, 10:00
Минцифры объяснило, почему СМС-оповещение о сбоях связи нецелесообразно Технологии и медиа, 10:00
Путин заявил, что Украина должна признать итоги референдумов Политика, 09:50
Подберите вино, чтобы скрасить пасмурные дни Вино, 09:43
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
ЦАХАЛ заявила о гибели командира бригады беспилотников КСИР Политика, 09:37
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Кровь, ИИ и консультации из тюрьмы. Как возрождается скандальный TheranosПодписка на РБК, 09:30
Генпрокурор Венесуэлы рассказал о запросах России на выдачу преступников Общество, 09:17
Генпрокурор Венесуэлы — о «мутациях» наркобизнеса и запросах из России Политика, 09:16
На Енисее произошел второй за месяц выброс нефтепродуктов Общество, 09:09
Путин оценил сообщения о планах Ирана создать ядерное оружие Политика, 09:05