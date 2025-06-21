Во Владимирской области на трасу М-7 обрушился надземный переход
Надземный пешеходный переход над трассу М-7 «Волга» частично обрушился в Петушинском районе Владимирской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Переход обрушился из-за того, что ехавший по трассе грузовик врезался в опору. «Водитель автомобиля «ГАЗ», следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на опору надземного пешеходного перехода, в результате чего конструкция была повреждена», — говорится в сообщении.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в полиции. Авария произошла рядом с деревней Липна.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на участке дороги закрыли на несколько часов. Водителей просят объезжать место аварии по трассе М-12 «Восток» и через город Киржач.
В середине июня в Вязниковском районе Владимирской области на 290-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Чебоксары — Москва.
В результате массового ДТП погибли три человека, семеро получили ранения. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса
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