МЖД сообщила о задымлении на станции «Москва-Товарная-Киевская»

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В производственном помещении на станции «Москва-Товарная-Киевская» произошло задымление, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»). Пострадавших нет, задымление было оперативно ликвидировано собственными силами, уточнил перевозчик.

В связи с инцидентом поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом. С отклонением от графика также курсируют пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования.

В пресс-службе подчеркнули, что информация об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале не соответствует действительности. «Московская железная дорога приносит пассажирами извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для скорейшего введения поездов в график», — говорится в сообщении.