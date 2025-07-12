При опрокидывании плавучего дома на Волге под Самарой погибла женщина

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В акватории реки Волги под Самарой при крушении судна погибла 34-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Еще пятерых человек удалось спасти. По информации ведомства, инцидент произошел в 14:40 12 июля (13:40 мск).

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, из-за сильного ветра маломерное моторное судно опрокинулось и затонуло в районе острова Зелененький.

В региональном управлении СК на транспорте уточнили, что речь идет о самоходном плавучем доме. Ведомство организовало проверку по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В конце июня во Владивостоке у полуострова Шкота загорелся катамаран с туристами «Мерлион».

По словам представителя компании, владевшей судном, пассажиров забрал другой катер компании. Пострадавших в результате инцидента нет, эту информацию подтвердили в региональном управлении СК на транспорте.

В результате происшествия судно затонуло.