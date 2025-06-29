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У полуострова Шкота во Владивостоке загорелся катамаран с туристами

У полуострова Шкота во Владивостоке загорелся катамаран «Мерлион» с туристами

У полуострова Шкота во Владивостоке загорелся катамаран «Мерлион», сообщил «РИА Новости» представитель турфирмы «Корсар», владеющей судном.

По его словам, пассажиров забрал другой катер компании, причина пожара неизвестна.

«Там были туристы, но их забрал другой наш катер. Никто не пострадал», — сказал он.

Эту же информацию изданию подтвердил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России. По его словам у ведомства нет данных о пострадавших, на место происшествия отправлены специальные службы.

Источники агентства в правоохранительных органах заявили, что судно затонуло. Об этом также сообщает РЕН ТВ.

На российском судне в Японском море произошел пожар
Общество
Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила в телеграм-канале, что около 13:00 по местному времени на катере «Мерлион» в заливе Петра Великого в Японском море произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Начата проверка.

По данным ТАСС, в момент возгорания на борту находились 12 человек. По информации РЕН ТВ, на борту «Мерлиона» были 10 пассажиров и два члена экипажа.

4 июня в Японском море на рыболовной шхуне «Айсберг» произошел пожар, на борту были 17 человек. Членов экипажа спас транспортный рефрижератор, который получил сигналы бедствия и подошел к судну. В результате инцидента никто не пострадал.

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Теги
Александра Озерова
Японское море Владивосток судно пожар
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