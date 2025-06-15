Утонувшую в Таиланде бодибилдершу похоронят в Туле

Тренер Маркеленкова, бывшая коллега погибшей Юлии Родиной, рассказала, что тело утонувшей 40-летней спортсменки на следующей неделе доставят в Россию, а похороны по решению мужа планируются в Туле

Юлия Родина (Фото: rodina_iuliia / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Российскую бодибилдершу и фитнес-тренера Юлию Родину, которая погибла во время купания на Пхукете (Таиланд), планируют похоронить в Туле, рассказала ТАСС коллега Родиной, тренер XFIt Наталья Маркеленкова.

Ранее Маркеленкова сообщила, что Родина попала в отбойное течение (сильный поток от берега в море) на пляже Банг Тао и спустя сутки умерла, несмотря на усилия врачей. В местной полиции заявили агентству, что Родина скончалась в больнице Bangkok Hospital Phuket.

«ЧП случилось 11 июня, 12 июня врачи констатировали смерть. <...> Похоронить Юлю планируют в Туле по решению ее супруга, который также находился на пляже в тот трагический момент», — сказала Маркеленкова, отметив, что вопросы с доставкой тела в Россию удалось решить за счет страховки.

Маркеленкова уточнила, что Родиной было 40 лет и основной деятельностью для нее было тренерство.

Родина в 2022-м стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).