Утонувшую в Таиланде бодибилдершу похоронят в Туле
Российскую бодибилдершу и фитнес-тренера Юлию Родину, которая погибла во время купания на Пхукете (Таиланд), планируют похоронить в Туле, рассказала ТАСС коллега Родиной, тренер XFIt Наталья Маркеленкова.
Ранее Маркеленкова сообщила, что Родина попала в отбойное течение (сильный поток от берега в море) на пляже Банг Тао и спустя сутки умерла, несмотря на усилия врачей. В местной полиции заявили агентству, что Родина скончалась в больнице Bangkok Hospital Phuket.
«ЧП случилось 11 июня, 12 июня врачи констатировали смерть. <...> Похоронить Юлю планируют в Туле по решению ее супруга, который также находился на пляже в тот трагический момент», — сказала Маркеленкова, отметив, что вопросы с доставкой тела в Россию удалось решить за счет страховки.
Маркеленкова уточнила, что Родиной было 40 лет и основной деятельностью для нее было тренерство.
Родина в 2022-м стала второй на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов