В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на работников вокзала

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Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников транспортной безопасности железнодорожного вокзала в Омске, сообщает телеграм-канал транспортной полиции Сибири.

По данным ведомства, конфликт начался после того, как представители РЖД сделали замечание мужчине, находившемуся в общественном месте с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ гражданин достал нож и попытался нанести удары работникам вокзала.

Инцидент предотвратили сотрудники вокзала и инспектор по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России младший лейтенант полиции Людмила Андреева. Применив боевой прием, она помогла задержать нападавшего. Пострадавших в происшествии нет.

Задержанного доставили в дежурную часть, после перевезли в больницу. По факту нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК России (хулиганство).