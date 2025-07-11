В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
Пятница, 11 июля, стала самым жарким днем в этом году в Москве, побив вчерашний рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По его словам, к 15 часам температура достигла отметки в +34,1 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем в предыдущий день.
«Таким образом, нынешний день стал самым теплым с начала года», — подытожил Леус.
Он также сообщил, что в некоторых местах в Московской области температура поднялась еще выше — до +35,4 градуса. Такими местами стали Серебряные Пруды и Зарайск.
Синоптик добавил, что точное значение максимума дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с термометров.
10 июля Леус объявил о рекорде максимальной температуры для этого дня за последние 29 лет. Тогда воздух прогрелся до +33,9 градуса, по его словам, это на 0,2 градуса выше, чем было почти 30 лет назад, в 1996 году.
Таким образом, температура 11 июля побила 29-летний рекорд на 0,4 градуса.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов