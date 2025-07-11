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В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Леус: в Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Пятница, 11 июля, стала самым жарким днем в этом году в Москве, побив вчерашний рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, к 15 часам температура достигла отметки в +34,1 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем в предыдущий день.

«Таким образом, нынешний день стал самым теплым с начала года», — подытожил Леус.

Он также сообщил, что в некоторых местах в Московской области температура поднялась еще выше — до +35,4 градуса. Такими местами стали Серебряные Пруды и Зарайск.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Синоптик добавил, что точное значение максимума дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с термометров.

10 июля Леус объявил о рекорде максимальной температуры для этого дня за последние 29 лет. Тогда воздух прогрелся до +33,9 градуса, по его словам, это на 0,2 градуса выше, чем было почти 30 лет назад, в 1996 году.

Таким образом, температура 11 июля побила 29-летний рекорд на 0,4 градуса.

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