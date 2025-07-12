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Общество ,  
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Электромобиль влетел в пешеходов в центре Москвы. Видео

Появились новые кадры аварии на Бережковской набережной в Москве

Электромобиль влетел в пешеходов в центре Москвы. Видео
Video

Столичная прокуратура опубликовала видео с регистратора автомобиля HiPhi Z, водитель которого въехал в пешеходов на Бережковской набережной, расположенной к западу от центра города.

На кадрах видно, как автомобиль с высокой скоростью едет по дороге и налетает на людей, идущих по пешеходному переходу.

ДТП произошло вечером накануне, 11 июля. В результате инцидента пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет.

После аварии водитель скрылся, машину нашли позже во 2-м Сетуньском проезде. В правоохранительных органах сообщили, что задержали всех присутствующих при инциденте в машине людей. Ими стали молодой человек 2001 года рождения, который, по предварительным данным, был пьян, и женщина 1988 года рождения. В прокуратуре сообщили, что за рулем сидел молодой человек. По факту ДТП заведено уголовное дело, водитель признал вину.

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