В Белгородской области на 15 машин скорой поставят сетки против дронов

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Более 15 автомобилей скорой медицинской помощи в Белгородской области планируют оборудовать специальными сетками для защиты от атак дронов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главного врача станции СМП региона Алексея Жирова.

По данным агентства, пять машин скорой помощи уже оборудовали антидроновыми сетками. Они работают в наиболее опасных районах — в Шебекино и Валуйках.

В конце июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале установки защитных «мангалов» на автомобили скорой помощи по примеру сельхозтехники.

«Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков. И эту работу будем продолжать и дальше», — рассказал губернатор.

За минувшую ночь средства ПВО сбили над Россией 86 украинских дронов. Из них — 12 в Белгородской области. Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них 14-летний ребенок.