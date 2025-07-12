Лавров заявил о понимании Москвой причин ядерной программы Пхеньяна
Россия осознает, почему Северная Корея развивает ядерную программу, заявил глава МИД Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.
«Мы уважаем действия КНДР, мы понимаем причины, по которым они осуществляют свою ядерную программу», — сказал Лавров.
Он отметил, что в КНДР «сделали соответствующие выводы» еще до того, как Израиль и США ударили по Ирану, поэтому никто не будет применять силу против Пхеньяна.
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