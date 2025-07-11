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Политика ,  
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Сергей Лавров прилетел с визитом в КНДР

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в город Вонсан в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), передает корреспондент РБК.

Ранее в МИДе сообщили, что визит Лаврова продлится до 13 июля. В рамках поездки запланирован второй раунд переговоров в формате стратегического диалога на уровне глав МИД. Первый раунд состоялся в Москве в январе 2024 года.

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Предыдущий визит Лаврова в КНДР состоялся в октябре 2023 года, перед встречей лидеров двух стран на космодроме Восточный. В июне 2024 года президент России совершил официальный визит в КНДР, в ходе которого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон. В рамках договора северокорейские военнослужащие участвовали в операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце июня в Вонсане открылась огромная курортная зона на Кальмаском полуострове. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечается, что в новых гостиницах и отелях можно разместить порядка 20 тыс. туристов. На курорте обустроили сооружения для купания в море, базы для спортивных и развлекательных игр, а также культурного отдыха. На торжественной церемонии открытия присутствовал посол России Александр Мацегора. Вскоре пресс-служба правительства Приморья сообщила, что выезд первой группы российских туристов в Вонсан запланирован на 7 июля.

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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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