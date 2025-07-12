Депутат напомнил, кому повысят пенсии с 1 августа

С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат повышение к пенсии. О прибавке к выплате рассказал в разговоре с «РИА Новости» депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что в августе не будет повышений для всех, а только для тех, у кого в июле произошли значимые события, такие как прекращение работы, достижение определенного возраста или изменение семейного положения.

Это связано с особенностями российской пенсионной системы. Если право на надбавку появилось в одном месяце, то сама доплата отражается в выплатах со следующего. Она может поступить на один-два месяца позднее из-за сроков обработки, но выплаты все равно будут начисляться с момента получения права.

Как уточнил Гаврилов, самым частным основанием является достижение 80-летнего возраста. В таком случае пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Вторым частым основанием является установление первой группы инвалидности, отметил депутат.

Ранее, 9 июля, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, предусматривающий снижение возраста для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 80 до 70 лет.

Депутат напомнил, что с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8907,7 руб. Кроме этого, с 1 июля в России начался перерасчет пенсий для ряда категорий граждан.