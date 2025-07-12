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Общество ,  
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В Думе предложили начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков

Депутаты Госдумы предложили дополнительно начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков, соответствующее предложение направили министру труда Антону Котякову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Согласно предложению, хотят начислять 1,8 пенсионных балла в год на граждан России независимо от возраста, у которых есть один внук. При этом баллы будут увеличивать пропорционально количеству внуков.

По словам Миронова, для улучшения демографической ситуации в стране необходимо поддерживать также бабушек и дедушек, поскольку они играют огромную роль в воспитании детей и «фактически заменяют родителей».

«Но государство пока официально не признает этот вклад, хотя матерям, воспитавшим пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, а бабушкам, вырастившим внуков, — нет», — сказал он в разговоре с агентством.

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Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Еще его называют пенсионными баллами, это синонимы.

ИПК начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Так, в настоящее время баллы можно получить, например, за период ухода за первым, вторым, третьим и четвертым ребенком до полутора лет, за ребенком-инвалидом и за пожилым человеком.

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Полина Харчевникова
Госдума пенсии воспитание детей Сергей Миронов
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