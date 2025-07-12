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Суд обратил активы владельца «Главпродукта» в доход государства

Активы были арестованы в середине марта 2025 года в рамках иска Генпрокуратуры к владельцу холдинга Смирнову, Universal Beverage Company и Universal Company 2000 из-за вывода за рубеж прибыли в обход контрсанкций
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве суд обратил активы группы компаний «Главпродукт», а также собственность ее владельца Леонида Смирнова в доход государства, сообщает ТАСС.

Решение было принято в рамках иска Генпрокуратуры к Смирнову, американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и Universal Company 2000.

Суд арестовал активы владельца «Главпродукта» по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Иск Гепрокуратура подала в начале марта. По данным прокуроров, с 2022 по 2024 год на счета в американском JPMorgan Chase были выведены около 1,38 млрд руб. «под видом распределения чистой прибыли», сообщали тогда источники РБК. После передачи «Главпродукта» под временное управление Росимущества в октябре 2024 года Смирнов также «из мести стал блокировать работу временной администрации».

Позднее в том же месяце арбитражный суд Москвы наложил арест на активы акционера, а также доли и акции десятков юрлиц холдинга и движимое и недвижимое имущество. Кроме этого, суд арестовал денежные средства Смирнова, находящиеся на счетах в банках, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

Представитель Universal Beverage Company в России сообщал РБК, что при распределении прибыли группа соблюдала установленные ограничения, а Смирнов сказал, что структура бизнеса была сформирована не в рамках дробления бизнеса, а «для защиты от рейдерства».

Смирнов основал АО «Главпродукт» в 1999 году. В 1970-х он переехал в США, занимался бизнесом там, в 1995 году приехал в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем консервов. В 2007 году было возбуждено уголовное дело о неуплате холдингом налогов.

На долю компании в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка этой продукции, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%, говорил Смирнов РБК в декабре 2024 года.

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Теги
Полина Харчевникова
Главпродукт суд Генпрокуратура Леонид Смирнов
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