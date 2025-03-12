Суд арестовал активы владельца «Главродукта» по иску Генпрокуратуры
Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы акционера группы «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также доли и акции десятков юрлиц холдинга и движимое и недвижимое имущество, следует из определения суда от 10 марта.
Суд также арестовал денежные средства Смирнова, находящиеся на счетах в банках, за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Средства компаний, среди которых «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Верховский молочноконсервный комбинат», инвесткомпания «СОКОЛ» и другие, арестованы за исключением денег для расчетов с поставщиками, банками, выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты налогов.
Решение принято в рамках иска Генпрокуратуры от 5 марта к Смирнову, американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и Universal Company 2000.
Как указало надзорное ведомство, ответчики, в том числе, Смирнов, у которого есть гражданство США, в обход законодательных ограничений организовал вывод за границу финансовых активов «Главпродукта».
По данным прокуроров, с 2022 по 2024 год на счета в американском JPMorgan Chase были выведены около 1,38 млрд руб. «под видом распределения чистой прибыли», сообщали источники РБК.
Помимо того, говорилось в иске, после передачи «Главпродукта» под временное управление Росимущества осенью 2024 года Смирнов «из мести стал блокировать работу временной администрации».
Представитель Universal Beverage Company в России сообщал РБК, что при распределении прибыли группа соблюдала установленные ограничения, а Смирнов заявлял, что структура бизнеса, при которой «заводы были на одних юридических лицах, закупки — на других, а продажи — на третьих», была сформирована не в рамках дробления бизнеса, а «для защиты от рейдерства».
Смирнов основал АО «Главпродукт» в 1999 году. В 1970-х он переехал в США, занимался бизнесом там, в 1995 году приехал в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем консервов. В 2007 году было возбуждено уголовное дело о неуплате холдингом налогов.
В 2023 году выручка АО «Главпродукт» составила 16,5 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. На долю компании в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка этой продукции, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%, говорил РБК Смирнов в декабре 2024 года.
Читайте РБК в Telegram.
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов