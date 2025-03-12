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Бизнес ,  
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Суд арестовал активы владельца «Главродукта» по иску Генпрокуратуры

Суд в Москве по иску прокуратуры арестовал активы акционера «Главпродукта» Смирнова, а также движимое и недвижимое имущество юрлиц холдинга.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы акционера группы «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также доли и акции десятков юрлиц холдинга и движимое и недвижимое имущество, следует из определения суда от 10 марта.

Суд также арестовал денежные средства Смирнова, находящиеся на счетах в банках, за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Средства компаний, среди которых «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Верховский молочноконсервный комбинат», инвесткомпания «СОКОЛ» и другие, арестованы за исключением денег для расчетов с поставщиками, банками, выплаты зарплаты сотрудникам и уплаты налогов.

Решение принято в рамках иска Генпрокуратуры от 5 марта к Смирнову, американской Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт», и Universal Company 2000.

Генпрокуратура подала иск к американскому владельцу «Главпродукта»
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Как указало надзорное ведомство, ответчики, в том числе, Смирнов, у которого есть гражданство США, в обход законодательных ограничений организовал вывод за границу финансовых активов «Главпродукта».

По данным прокуроров, с 2022 по 2024 год на счета в американском JPMorgan Chase были выведены около 1,38 млрд руб. «под видом распределения чистой прибыли», сообщали источники РБК.

Помимо того, говорилось в иске, после передачи «Главпродукта» под временное управление Росимущества осенью 2024 года Смирнов «из мести стал блокировать работу временной администрации».

Представитель Universal Beverage Company в России сообщал РБК, что при распределении прибыли группа соблюдала установленные ограничения, а Смирнов заявлял, что структура бизнеса, при которой «заводы были на одних юридических лицах, закупки — на других, а продажи — на третьих», была сформирована не в рамках дробления бизнеса, а «для защиты от рейдерства». 

Смирнов основал АО «Главпродукт» в 1999 году. В 1970-х он переехал в США, занимался бизнесом там, в 1995 году приехал в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем консервов. В 2007 году было возбуждено уголовное дело о неуплате холдингом налогов.

В 2023 году выручка АО «Главпродукт» составила 16,5 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. На долю компании в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка этой продукции, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%, говорил РБК Смирнов в декабре 2024 года.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Главпродукт Генпрокуратура Арбитражный суд арест активов национализация
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