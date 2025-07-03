В Москве задержали азербайджанского авторитета Вагифа Бакинского

Video

В Москве задержали «влиятельного азербайджанского вора в законе» Вагифа Сулейманова (Вагифа Бакинского), сообщил источник РЕН. По данным «Коммерсанта», поводом стало нарушение правил пребывания в России.

РЕН позже опубликовал видео, как утверждается, с задержанием Сулейманова. Ему задают вопрос, является ли он криминальным авторитетом, на что мужчина говорит: «Не отвечаю на такие вопросы».

Baza и Shot пишут, что Сулейманова доставили в спецприемник миграционного центра в Сахарово, там он будет содержаться три месяца, после чего его депортируют в Азербайджан.

«Коммерсантъ» называет задержанного связанным с разными бизнес-проектами в Москве, в частности с «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. По данным издания в 2006 году его задерживали за хранение гашиша. Он неоднократно судим, после выхода из мест лишения свободы в 2013 году задерживался по подозрению в вымогательстве у предпринимателя 18 млн руб.

РЕН и Baza также сообщают о задержании еще одного «авторитета» из Азербайджана по прозвищу Заур.

Задержание так называемых «авторитетов» произошло на фоне обострения отношений Москвы и Баку. Оно началось с массового задержания азербайджанцев в рамках расследования дела об убийствах и покушениях в Екатеринбурге в начале 2000-х и начале 2010-х годов.

В рамках дела арестованы восемь человек, еще двое в ходе рейда силовиков скончались – это братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. По данным Следственного комитета, один из них умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Из числа восьми задержанных двое – Азиз Абасов и Камал Сафаров, как утверждал екатеринбургский портал Е1, изначально были госпитализированы. Баку требовал привлечь к ответственности причастных к насилию.

На фоне задержаний в Екатеринбурге в Баку пришли с обысками в офис Sputnik Азербайджан. Были арестованы директор местно филиала агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Еще пять задержанных сотрудников Sputnik, у которых гражданство Азербайджана, 3 июля отпустили под подписку.

Кроме того, восемь россиян задержали по подозрению в транзите наркотиков из Ирана. На заседании, где было вынесено решение об их аресте, они выглядели сильно избитыми, отмечало «Осторожно, новости». Москва заявляла, что азербайджанская сторона не предоставляет консульский доступ к россиянам. Издание Minval 3 июля сообщило, что консул России смог встретиться с Картавых и Белоусовым.

Материал дополняется