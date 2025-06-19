В Москве против авторитета завели уголовное дело за статус вора в законе

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Москве на 64-летнего криминального авторитета, который с 1985 года занимал высший статус в преступной иерархии, завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Речь идет о ст. 210.1 Уголовного кодекса — занятие высшего положения в преступной иерархии. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

«Криминальный авторитет с 1985 года по настоящее время имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния. Он был признан так называемым вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории России», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, мужчину ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. В настоящее время он, предположительно, скрывается за границей. Его местоположение пытаются установить.

В январе в Екатеринбурге также обвинили одного криминального авторитета. Тогда мужчина из-за ссоры во время застолья зарезал своего знакомого.

Нападавшим оказался бывший криминальный авторитет Андрей Овчинников, погибший — знахарь Алексей Суродеев по прозвищу Леха Колдун. Овчинникову грозит до 15 лет лишения свободы по статье об убийстве (105 УК России).