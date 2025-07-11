В Нижнем Тагиле простились с девушками, погибшими при падении Lexus
В Нижнем Тагиле более 200 человек пришли проститься с двумя девушками, погибшими в аварии с участием автомобиля марки Lexus, сообщает Е1.РУ. Всего жертвами трагедии стали три человека.
Проститься с двумя 20-летними пассажирками машины, вылетевшей с моста, Анастасией и Вероникой, пришли их родственники и друзья. Среди 200 участников церемонии были школьные подруги погибших. Девушек, по информации издания, похоронят на разных кладбищах: Веронику на кладбище в Горбуново, а Анастасию — на Вагонке. Как отмечает Е1.РУ, Анастасия и Вероника дружили с детства.
Водителя Lexus Александра похоронили отдельно. С ним простились накануне, 10 июля.
Ранее Госавтоинспекция Свердловской области сообщила, что 19-летний водитель автомобиля Lexus на высокой скорости не справился с управлением, протаранил ограждение моста и упал в воду. Авария произошла в ночь на 8 июля.
По данным издания «Между строк», молодые люди катались по ночному городу. Один из участников компании вышел из машины, чтобы снять поездку со стороны, остальные остались в салоне.
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