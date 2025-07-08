В Нижнем Тагиле Lexus вылетел с дороги, погибли три человека

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Трое молодых людей погибли в ДТП в Нижним Тагиле. Lexus на скорости протаранил ограждение моста и упал в воду, сообщила Госавтоинспекция по Свердловской области.

Смертельная авария произошла в ночь на 8 июля на проспекте Ленина. По предварительным данным, 19-летний водитель тонированного Lexus не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение плотины. Иномарка снесла чугунные перила, после чего упала в воду.

В результате ДТП погибли водитель иномарки и две 20-летние пассажирки, все трое — жители Нижнего Тагила.

По информации местного новостного агентства «Между строк», компания молодых людей решила покататься по ночному городу. Один из них вышел из машины, чтобы снять поездку со стороны. Остальные остались в машине.