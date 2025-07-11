Автор подаренной Путину картины рассказала о звонке и цветах от Гладкова

Video

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил цветы художнице Анастасии Лисич, чью картину на фрагменте ракеты ПВО он ранее передал президенту России Владимиру Путину. О букете девушка рассказала в своем телеграм-канале.

«Утром я обливаю детей водой из пульверизатора, днем получаю цветы от губернатора», — сказала Анастасия на опубликованном видео. В кадре она держит в руках большой цветочный букет.

За пару часов до этого она выложила еще одно видео. В кружочке девушка рассказала о звонке из администрации губернатора. «Написали-позвонили кое-кто. Я быстренько себя закучерявила, нанесла блестки. Переодену майку во что-то симпатяо. Буду держать в курсе», — предупредила художница из Белгорода подписчиков своего телеграм-канала.

В декабре 2023 года Лисич вместе с мамой попала под обстрел в центре Белгорода. После этого, по словам девушки, семья уехала в деревню возле города, но и там было неспокойно: из-за постоянных обстрелов они часто прятались в подвале, который девушка перестроила под мастерскую. Там она нарисовала свои первые открытки с родным городом, его жителями и надписью «Белгрод не сдается».

11 июля пресс-служба администрации президента опубликовала фото, на котором белгородский губернатор дарит Путину во время рабочей встречи в Кремле фрагмент ракеты ПВО С-400 с иллюстрацией Лисич.

«Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. <...> Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины», — сказал Гладков президенту. По словам губернатора, работа ПВО стала нормой жизни для региона и его жителей.

Путин отметил, что рисунок выполнен не на осколке, а на крышке, а также поблагодарил губернатора, попросив передать вместе с тем «большое спасибо» автору картины.