Гладков подарил Путину картину на фрагменте системы ПВО С-400
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину расписанный художницей фрагмент системы ПВО С-400, сообщила пресс-служба Кремля на своем сайте.
«Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. <...> Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины», — сказал Гладков. Он также отметил, что работа ПВО стала нормой жизни для региона и его жителей.
Путин отметил, что рисунок выполнен не на осколке, а на «крышке», а также поблагодарил губернатора, попросив передать вместе с тем «большое спасибо» автору картины.
«Хорошая картина, душевная. «Белгород не сдается». Спасибо большое», — сказал президент.
В декабре 2024 года Путин рассказал, что хранит знамена и шевроны, подаренные ему вернувшимися из зоны спецоперации военными, в рабочем кабинете.
Тогда он отметил, что планирует передать их в кремлевскую библиотеку. По словам Путина, там можно создать музей с подобными экспонатами.
На встрече с президентом Гладков отчитался о социально-экономическом положении региона, включая поддержку здравоохранения и образования. Отдельное внимание было уделено вопросам обращения с промышленными и бытовыми отходами.
Также Гладков сообщил о мерах помощи участникам военной операции на Украине. Он отметил важность реабилитации вернувшихся с военной службы.
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