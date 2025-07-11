Гладков подарил Путину картину на фрагменте системы ПВО С-400

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину расписанный художницей фрагмент системы ПВО С-400, сообщила пресс-служба Кремля на своем сайте.

«Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. <...> Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины», — сказал Гладков. Он также отметил, что работа ПВО стала нормой жизни для региона и его жителей.

Путин отметил, что рисунок выполнен не на осколке, а на «крышке», а также поблагодарил губернатора, попросив передать вместе с тем «большое спасибо» автору картины.

«Хорошая картина, душевная. «Белгород не сдается». Спасибо большое», — сказал президент.

В декабре 2024 года Путин рассказал, что хранит знамена и шевроны , подаренные ему вернувшимися из зоны спецоперации военными, в рабочем кабинете.

Тогда он отметил, что планирует передать их в кремлевскую библиотеку. По словам Путина, там можно создать музей с подобными экспонатами.

На встрече с президентом Гладков отчитался о социально-экономическом положении региона, включая поддержку здравоохранения и образования. Отдельное внимание было уделено вопросам обращения с промышленными и бытовыми отходами.

Также Гладков сообщил о мерах помощи участникам военной операции на Украине. Он отметил важность реабилитации вернувшихся с военной службы.