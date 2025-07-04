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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины вызвал посла Венгрии после появления карикатур с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера, обвинив венгерские политические силы во втягивании Киева во внутриполитическую борьбу. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что «Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела какой-либо страны и, в частности, в венгерские дела», из-за чего такие попытки правительства Венгрии ранее вызывали в Киеве беспокойство. Украинское внешнеполитическое ведомство также упрекнуло венгерскую сторону в «нелепых приемах по созданию образа врага из Украины».

Министерство не уточнило, какие заявления послужили поводом для вызова посла. Как пишут «Европейская правда» («ЕП») и «РБК-Украина», им могла стать начавшаяся в Венгрии рекламная кампания, где ключевого соперника премьер-министра Виктора Орбана, лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и выставляют обоих «марионетками».

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Фото:Виталий Тимкив / ТАСС

Как сообщает «ЕП», в публичном пространстве появились плакаты со слоганом «похожи как два яйца», где карикатурно изображены Зеленский и Мадьяр. Также в социальной сети X появился ролик, в сопроводительном тексте к которому говорится, что Мадьяр и Зеленский «похожи как две капли воды».

«Но у них есть еще кое-что общее — их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских — хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны», — говорится в ролике (цитата по «ЕП»).

В апреле в Венгрии начался референдум о вступлении Украины в Евросоюз, он продлился до 22 июня. По его результатам Орбан объявил, что 95% граждан страны проголосовали против вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии неоднократно подчеркивал, что Будапешт выступает против присоединения Украины к ЕС и НАТО.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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