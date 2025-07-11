Появилось фото вручения Фрейндлих ордена «За заслуги перед Отечеством»

Александр Беглов и Алиса Фрейндлих (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС) Алиса Фрейндлих (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС) Александр Беглов (второй слева) и Алиса Фрейндлих (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС) Алиса Фрейндлих (в центре) (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Опубликована фотография с церемонии вручения народной артистке СССР Алисе Фрейндлих ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Орденом актрису наградил президент России Владимир Путин 8 декабря 2024 года, а вручил награду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Церемония прошла 11 июля в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.

Награда была присвоена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

На церемонии вручения присутствовали ведущие актеры труппы и близкие Алисы Фрейндлих. Участие в награждении принял военный духовой оркестр Ленинградского военного округа.

Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде, за всю жизнь снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе «Служебном романе», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Сталкере» Андрея Тарковского.

Актриса имеет звания заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР. Фрейндлих — одна из немногих полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством».