Появилось фото вручения Фрейндлих ордена «За заслуги перед Отечеством»
Опубликована фотография с церемонии вручения народной артистке СССР Алисе Фрейндлих ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Орденом актрису наградил президент России Владимир Путин 8 декабря 2024 года, а вручил награду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Церемония прошла 11 июля в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.
Награда была присвоена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».
На церемонии вручения присутствовали ведущие актеры труппы и близкие Алисы Фрейндлих. Участие в награждении принял военный духовой оркестр Ленинградского военного округа.
Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде, за всю жизнь снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе «Служебном романе», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Сталкере» Андрея Тарковского.
Актриса имеет звания заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР. Фрейндлих — одна из немногих полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством».
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов