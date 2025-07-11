Беглов вручил Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Беглов вручил Фрейндлих орден, которым в декабре, в день 90-летия, ее наградил Путин. Актриса является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Алиса Фрейндлих (в центре) (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы вас любим, мы вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство — воплощение ленинградского характера», — сказал Беглов на вручении.

Фрейндлих поблагодарила пришедших и поздравивших ее. «Всю свою жизнь я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством», — сказала актриса.

«Заслугой всерьез» она назвала присутствие на церемонии своей дочери, внуков и правнуков, а все остальное — «сплошной радостью».

Орден Фрейндлих, которая является почетным гражданином Санкт-Петербурга, был вручен по поручению президента Владимира Путина. Церемония вручения ордена прошла 11 июля в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова. На ней присутствовали ведущие актеры труппы и близкие Алисы Фрейндлих. Участие в награждении принял военный духовой оркестр Ленинградского военного округа.

Алисе Фрейндлих 90 лет. Актриса — одна из немногих полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Этот статус она получила после того, как 8 декабря 2024 года, в день ее юбилея, президент Владимир Путин наградил артистку орденом I степени. Награда была присвоена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде в актерской семье, пережила блокаду города во время Великой Отечественной войны. Окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского, играла в Ленинградском драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской (ныне — Государственный академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской), Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького (БДТ; ныне — Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова), была ведущей актрисой Ленинградского театра им. Ленсовета (ныне — Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета).

За всю карьеру Фрейндлих снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе «Служебном романе» Эльдара Рязанова (роль Людмилы Калугиной), «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича (роль королевы Анны Австрийской) и «Сталкере» Андрея Тарковского (роль жены главного героя).

Фрейндлих имеет звания заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР. Кроме орденов «За заслуги перед Отечеством», была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы, Почета. Является лауреатом Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского, Государственной премии в области литературы и искусства, премии правительства в области культуры, а также обладательницей премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Ника», «Золотой орел» и Международной премии им. К.С. Станиславского.