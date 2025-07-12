Большинство россиян посчитали, что пик зарплаты у них еще впереди
Большинство опрошенных россиян до 44 лет (91%) считают, что еще не достигли зарплатного пика, причем среди респондентов старше 45 лет такого же мнения придерживается тоже большинство — 64%, следует из опроса IFORS Research (есть в распоряжении РБК).
Всего среди участников исследования старше 18 лет надежду на увеличение зарплаты в будущем выразили 79% респондентов.
Исследователи опросили 1600 жителей России старше 18 лет. Выборка репрезентирована по полу, возрасту и типу населенного пункта.
При этом 60% опрошенных не смогли ответить, какой возраст они считают наиболее вероятным для максимального заработка. Из тех, кто выразил свое мнение по такому вопросу, каждый пятый — 22% — полагает, что пик доходов придется уже на зрелый возраст — после 45 лет. Чуть меньше — 18% — ждут финансового расцвета до 44 лет.
В мае исследователи «Сбераналитики» и «Работы.ру» сообщили, что средняя зарплата в России впервые превысила отметку в 91 тыс. руб., увеличившись на 15,5%. Быстрее всего растут зарплаты молодых специалистов в возрасте до 24 лет, их зарплаты увеличились на 16,7% и составили в среднем 72,5 тыс. руб. Самую высокую среднюю зарплату получают работники в возрасте 35–44 лет — 101,4 тыс. руб. — и 25–34 лет — 98,7 тыс. руб.
В июне британский Forbes опубликовал исследование, в котором привел данные о соотношении возраста и зарплат. Так, меньше всего денег получали люди в возрасте 18–21 года, а больше всего — в возрасте 40–49 лет. При этом издание уточнило, что заработная плата, как правило, растет в возрасте от 20 до 30 лет, что свидетельствует о том, что именно в эти десятилетия обычно происходит наибольший карьерный рост, чему способствуют такие факторы, как навыки и обучение, уровень образования, опыт, смена работы и повышение по службе.
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