Как выглядит пик «зарплатной гонки» в России. Инфографика

Зарплаты в России в прошлом году сильнее всего росли в мае

Реальные зарплаты в России в 2023 году резко выросли. Так, в сентябре они увеличились на 7,2% по сравнению с сентябрем 2022-го. Самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в мае — 13,3%. Пик «зарплатной гонки» в России уже прошел, рассказали РБК эксперты.