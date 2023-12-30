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Экономика ,  
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Как выглядит пик «зарплатной гонки» в России. Инфографика

Зарплаты в России в прошлом году сильнее всего росли в мае

Реальные зарплаты в России в 2023 году резко выросли. Так, в сентябре они увеличились на 7,2% по сравнению с сентябрем 2022-го. Самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в мае — 13,3%. Пик «зарплатной гонки» в России уже прошел, рассказали РБК эксперты.

Эксперты заявили о пройденном пике «зарплатной гонки» в России
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Екатерина Цветкова
Зарплаты Россия рынок труда работодатели

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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