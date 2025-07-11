В Польше ответили на закрытие генконсульства в Калининграде
Польша будет реагировать на действия России «адекватно», заявил на брифинге пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. При этом он не уточнил, каким будет этот ответ и когда его ожидать.
«Польша не предпринимает никаких действий против Российского государства», — сказал Вронский.
Он добавил, что один польский дипломат должен будет покинуть Россию в рамках закрытия консульства.
Также Вроньский обратился к туристам с призывом не ездить в Россию, так как они «могут превратиться в обвиняемых».
11 июля на Смоленской площади заявили, что Россия закроет консульство Польши в Калининграде — оно прекратит работу 29 августа.
Сейчас у республики три дипмиссии в России — посольство в столице, а также генконсульства — в Иркутске и то, которое будет закрыто.
До этого Польша закрыла российское консульство в Кракове — польские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к пожару в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. В ответ представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Варшава продолжает «сознательно обрушивать отношения» с российской стороной.
Осенью 2024 года польские власти закрыли генконсульство России в Познани и обязали троих российских дипломатов покинуть страну. В ответ Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов