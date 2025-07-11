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Политика ,  
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В Польше ответили на закрытие генконсульства в Калининграде

МИД: польский дипломат покинет Россию из-за закрытия консульства в Калининграде
Павел Вроньский
Павел Вроньский (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Польша будет реагировать на действия России «адекватно», заявил на брифинге пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. При этом он не уточнил, каким будет этот ответ и когда его ожидать.

«Польша не предпринимает никаких действий против Российского государства», — сказал Вронский.

Он добавил, что один польский дипломат должен будет покинуть Россию в рамках закрытия консульства.

Россия закроет консульство Польши
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Также Вроньский обратился к туристам с призывом не ездить в Россию, так как они «могут превратиться в обвиняемых».

11 июля на Смоленской площади заявили, что Россия закроет консульство Польши в Калининграде — оно прекратит работу 29 августа.

Сейчас у республики три дипмиссии в России — посольство в столице, а также генконсульства — в Иркутске и то, которое будет закрыто.

До этого Польша закрыла российское консульство в Кракове — польские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к пожару в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года. В ответ представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Варшава продолжает «сознательно обрушивать отношения» с российской стороной.

Осенью 2024 года польские власти закрыли генконсульство России в Познани и обязали троих российских дипломатов покинуть страну. В ответ Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

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Анастасия Лежепекова
Польша МИД Польши дипломатия МИД дипломат
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