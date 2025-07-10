В Ленобласти прошли обыски в отделах полиции
Оперативники из управления собственной безопасности (УСБ) петербургского ГУ МВД пришли с обысками в несколько отделов полиции во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и области.
«Оперативники собственной безопасности регионального главка пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников», — рассказали в ведомстве.
Мероприятия связаны со взятками от предпринимателей, продававших некачественный табак и алкоголь, — фамилии и должности предполагаемых получателей пока не называются.
Также проводились обыски по месту жительства подозреваемых полицейских и на торговых точках предпринимателей.
«Ряд должностных лиц, в том числе из числа руководящего состава, <...> с 2023 года за денежное вознаграждение оказывали покровительство коммерсантам, осуществляющим деятельность на территории района», — говорится в сообщении.
В следственные органы уже передали материалы УСБ, туда же доставлены задержанные сотрудники и граждане.
Как пишет «Фонтанка», в СК Петербурга после обысков доставят четырех начальников полиции Всеволожского района.
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