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Политика ,  
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В Ленобласти прошли обыски в отделах полиции

В Ленобласти задержали сотрудников нескольких отделов полиции

Оперативники из управления собственной безопасности (УСБ) петербургского ГУ МВД пришли с обысками в несколько отделов полиции во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и области.

«Оперативники собственной безопасности регионального главка пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников», — рассказали в ведомстве.

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Мероприятия связаны со взятками от предпринимателей, продававших некачественный табак и алкоголь, — фамилии и должности предполагаемых получателей пока не называются.

Также проводились обыски по месту жительства подозреваемых полицейских и на торговых точках предпринимателей.

«Ряд должностных лиц, в том числе из числа руководящего состава, <...> с 2023 года за денежное вознаграждение оказывали покровительство коммерсантам, осуществляющим деятельность на территории района», — говорится в сообщении.

В следственные органы уже передали материалы УСБ, туда же доставлены задержанные сотрудники и граждане.

Как пишет «Фонтанка», в СК Петербурга после обысков доставят четырех начальников полиции Всеволожского района.

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