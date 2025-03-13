Экс-главу полиции Ростова задержали по делу о взятках турпутевками

Бывшему полицейскому вменяют получение взятки в виде турпутевок на 263 тыс. руб. от коммерческой организации, а также мошенничество. Сергей Шпак возглавлял управление МВД Ростова в 2022–2023 годах

Сергей Шпак (Фото: МВД России)

В отношении бывшего начальника управления МВД по Ростову-на-Дону заведено дело о мошенничестве и получении взятки, сообщает региональное управление Следственного комитета. Его задержали.

Имени чиновника в сообщении следователей не приводится. ТАСС и 161.ru пишут, что речь о Сергее Шпаке, который возглавлял управление в 2022–2023 годах.

По версии следствия, в 2017-м подозреваемый, тогда еще начальник отдела полиции № 5 управления МВД по Ростову, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство неназванной коммерческой организации.

В 2019–2023 годах задержанный вместе с подчиненным похитили 292 тыс. руб., которые начислялись последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на работе. Помимо этого, считает следствие, чиновник «осуществил неправомерный оборот денежных средств, находящихся на банковском счете», используя подложные документы.

Шпак, пробыв два года на посту начальника управления МВД по Ростову, в декабре 2023 года был назначен замглавы областного управления ведомства по охране общественного порядка. А перед этим, летом, по данным 161.ru в числе других ростовских полицейских был награжден за противостояние мятежу, организованному основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным (погиб в авиакатастрофе в Тверской области).

Прошлой осенью издание писало, что Шпак давал показания по делу «об ОПГ в ростовской полиции», в котором фигурируют 48 силовиков. Их подозревают в получении взяток за непривлечение бизнесменов к административной ответственности.