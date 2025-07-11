 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Власти раскрыли сроки демонтажа надстройки танкера из Керченского пролива

Надстройку танкера из Керченского пролива демонтируют до конца июля
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Работы по демонтажу надстройки затонувшего танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе завершатся до конца июля, сообщили в правительстве.

На данный момент 94% работ по демонтажу надстройки выполнены, в периметре работ происходит погружение свай, 16 и 48 свай погружено. Идут работы по срезке частей танкеров: срезано более 230 из 245 м. Вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что в доке Новороссийска рабочие проводят укрупненную сборку металлоконструкций для коффердамов.

Другой танкер, который сел на мель, — «Волгонефть-239», уже полностью разобран.

Власти раскрыли сроки демонтажа надстройки танкера из Керченского пролива
Video

В результате осмотра водолазами обломков судов не было выявлено утечек нефтепродуктов.

Завершение всех работ по подъему и утилизации танкеров завершатся к 2026 году. Процесс разделили на четыре этапа: срезка выступающих частей, погружение на дно конструкций (коффердамов) для локализации частей, после полностью откачают мазут и поднимут фрагменты судов и коффердамы.

Власти Анапы опровергли заявления об отсутствии штрафов за купание в море
Политика
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо оказалось у берегов Крыма и Краснодарского края. Тогда президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой».

Спасателям удалось собрать почти 166,7 тыс. т. загрязненного песка и грунта, вывезти более 161,1 тыс. т, сообщало утром 11 июля МЧС.

После разлива мазута 141 пляж Анапы и 14 пляжей Темрюка стали непригодными для купания, они попали в красную зону. Береговую линию Анапы стали патрулировать спецавтомобили с громкоговорителями, людей оповещают о запрете.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Стручева
танкеры Керченский пролив мазут
Материалы по теме
ФНС подала иск о банкротстве владельца танкера «Волгонефть-212»
Общество
Ростовчане вернули на Кубань весь песок с мазутом после аварии танкеров
Общество
Росприроднадзор не увидел желания владельцев танкеров платить штрафы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Британцы вложили $100 тыс. в Rolls-Royce Cullinan. Вот что из этого вышло Авто, 17:34
Появилось фото вручения Фрейндлих ордена «За заслуги перед Отечеством» Общество, 17:29
NYT узнала о связи убитого полковника СБУ с нападением на Курскую область Политика, 17:26
Гинер не посетил собрание, где решился вопрос о будущем «Оренбурга» в РПЛ Спорт, 17:26
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
В Польше ответили на закрытие генконсульства в Калининграде Политика, 17:14
В Белгородской области дрон ударил по жилому дому и ранил женщину Политика, 17:12
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
НКР повысило кредитный рейтинг «Инарктики» с A.ru до A+.ru Кредитные рейтинги, 17:10
Россиянка вышла в финал Уимблдона в парном разряде Спорт, 17:09
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года Общество, 17:06
В РФС предложили «алюминевые шапочки» увидевшим заговор в РПЛ Спорт, 17:04
Как проект Opus от Pioneer вдохновляет современных творцов Стиль, 17:01
В Петербурге главу отдела полиции задержали за взятку по делу о мусоре Общество, 16:57
Власти раскрыли сроки демонтажа надстройки танкера из Керченского пролива Общество, 16:55