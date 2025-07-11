Власти раскрыли сроки демонтажа надстройки танкера из Керченского пролива
Работы по демонтажу надстройки затонувшего танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе завершатся до конца июля, сообщили в правительстве.
На данный момент 94% работ по демонтажу надстройки выполнены, в периметре работ происходит погружение свай, 16 и 48 свай погружено. Идут работы по срезке частей танкеров: срезано более 230 из 245 м. Вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что в доке Новороссийска рабочие проводят укрупненную сборку металлоконструкций для коффердамов.
Другой танкер, который сел на мель, — «Волгонефть-239», уже полностью разобран.
В результате осмотра водолазами обломков судов не было выявлено утечек нефтепродуктов.
Завершение всех работ по подъему и утилизации танкеров завершатся к 2026 году. Процесс разделили на четыре этапа: срезка выступающих частей, погружение на дно конструкций (коффердамов) для локализации частей, после полностью откачают мазут и поднимут фрагменты судов и коффердамы.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо оказалось у берегов Крыма и Краснодарского края. Тогда президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой».
Спасателям удалось собрать почти 166,7 тыс. т. загрязненного песка и грунта, вывезти более 161,1 тыс. т, сообщало утром 11 июля МЧС.
После разлива мазута 141 пляж Анапы и 14 пляжей Темрюка стали непригодными для купания, они попали в красную зону. Береговую линию Анапы стали патрулировать спецавтомобили с громкоговорителями, людей оповещают о запрете.
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