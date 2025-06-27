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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Власти Анапы опровергли заявления об отсутствии штрафов за купание в море

Оперштаб опроверг заявление об отсутствии штрафов за купание в море у Анапы
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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Туристов, отдыхающих в неположенных местах в Анапе и Темрюкском районе, будут штрафовать, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Ведомство назвало «фейком» заявление о том, что за нахождение в запрещенных местах к нарушителям не будут применять штрафные санкции. По его словам, 141 пляж Анапы и девять пляжей на черноморском побережье Темрюкского района закрыты для посещения и купания, нахождение в этой зоне запрещено законом. За нарушение предусмотрена в том числе административная ответственность, включая штрафы.

Оперативный штаб уточнил, что для информирования населения на пляжах установлены предупреждающие таблички, а также работают мобильные группы и волонтеры-медики.

«Для посещающих опасные зоны, несмотря на запрет, могут применяться штрафы. Но это крайняя мера», — говорится в сообщении.

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Загрязнение мазутом воды и побережья Черного моря произошло в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. Оба судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения в 84,9 млрд руб.

В середине апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка «не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам». Тогда же оперативный штаб опубликовал карту открытых и закрытых пляжей региона. В красную зону попали все публичные пляжи на территории Анапы, но в Темрюкском районе для купания доступны порядка 130 км берега.

Береговую линию Анапы начали патрулировать спецавтомобили с громкоговорителями, оповещающими туристов и местных жителей о запрете купания.

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Теги
Александра Озерова
Анапа мазут разлив мазута штраф
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