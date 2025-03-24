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Разборка танкера за две минуты: кадры утилизации «Волгонефти-239»

Появились ускоренные кадры полной разборки танкера «Волгонефть-239»

Разборка танкера за две минуты: кадры утилизации «Волгонефти-239»
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Севший на мель танкер «Волгонефть-239», из которого вылился загрязнивший море и берег у Анапы мазут, разобрали за два месяца. Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал ускоренное видео, на котором видны все этапы работ за этот срок.

На видео видно, как рабочие сначала срезали все надстройки судна, потом его осадка снизилась, корабль поднялся над водой. После этого были демонтированы все трюмы корабля.

Разборка танкера началась 31 января. К концу марта работы были завершены.

Танкер «Волгонефть-239», принадлежавший ЗАО «Волгатранснефть», потерпел бедствие в Керченском проливе в декабре 2024 года. В 10:20 мск 15 декабря танкер «переломился по миделю», после чего капитан вынужден был отказаться от эвакуации экипажа и принял решение направить корму судна на мель рядом с мысом Панагия. Судовладелец назвал это решение капитана «единственно правильным», так как оно предотвратило дальнейшее разрушение судна и разлив более 2 тыс. т мазута.

Во время крушения «Волгонефти-239» и другого танкера — «Волгонефть-212» танкеры перевозили 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае. По оценке научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, загрязнено по меньшей мере 200 тыс. т грунта. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой».

На Кубани вывезли все детали разобранной кормы танкера «Волгонефть-239»
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Теги
танкер утилизация Черное море мазут Экология
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