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Самоубийство Старовойта ,  
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Дочь Старовойта поблагодарила отца в прощальной речи на его похоронах

Дочь Старовойта Ангелина произнесла прощальную речь на его похоронах
Сюжет
Самоубийство Старовойта
Мать экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Лариса Старовойт, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, дочь экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Анастасия, его вдова Светлана и вторая дочь Ангелина
Мать экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Лариса Старовойт, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, дочь экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Анастасия, его вдова Светлана и вторая дочь Ангелина (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Ангелина Старовойт, старшая дочь покойного бывшего министра транспорта Романа Старовойта, простилась с отцом на похоронах. Девушка сказала, что их связь не оборвется даже после смерти, ее слова передает ТАСС.

В прощальной речи она выразила сожаление, что отец не застанет вручение ей диплома о медицинском образовании и не сможет присутствовать на выпускном младшей дочери Анастасии.

«Очень жаль, что ты не увидишь, как Настя закончит школу, не появишься на ее выпускном. Ты не увидишь, как я закончу университет, стану врачом. Но все наши успехи, чего бы мы ни достигали, это все будет благодаря тебе», — сказала она.

Ангелина назвала его «человеком долга и чести» и пообещала, что их связь не прервется.

«Для нас ты всегда будешь папулечка, который всегда уделял нам столько времени, сколько мог. Несмотря на то что ты уходишь сейчас, наша связь, она не обрывается. Мы тебя помним, мы тебя любим. Спасибо тебе большое», — заключила старшая дочь.

Старовойта похоронили в Петербурге
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Похороны Старовойта прошли 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Помимо членов семьи, проститься с ним пришли экс-министр транспорта Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие петербургские чиновники, а также глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Старовойт много лет возглавлял Росавтодор, был губернатором Курской области в 2018–2024 годах, а в мае 2024 года его назначили министром транспорта. 7 июля 2025 года его отправили в отставку, а через несколько часов стало известно, что Старовойт покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе, рядом нашли наградной пистолет.

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Теги
Персоны
Александра Озерова
Роман Старовойт дочь прощание прощальная речь
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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